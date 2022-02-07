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Ev sahiplerine 50'şer bin TL yardım! İstanbul Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

Anadolu Ajansı
Ev sahiplerine 50'şer bin TL yardım! İstanbul Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

İSTANBUL'un Üsküdar ilçesinde patlama meydana gelen 3 katlı binada yıkım çalışmaları başladı. Binada incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sabah saatlerinde her daire sahibine 50'şer bin Türk lirası (TL) para ve kira yardımında bulunuyoruz" dedi.

Ev sahiplerine 50'şer bin TL yardım! İstanbul Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

İSTANBUL'un Üsküdar ilçesi Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.

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Ev sahiplerine 50'şer bin TL yardım! İstanbul Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

Patlama nedeniyle yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Ev sahiplerine 50'şer bin TL yardım! İstanbul Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı.

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Ev sahiplerine 50'şer bin TL yardım! İstanbul Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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