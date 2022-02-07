Ev sahiplerine 50'şer bin TL yardım! İstanbul Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı
İSTANBUL'un Üsküdar ilçesinde patlama meydana gelen 3 katlı binada yıkım çalışmaları başladı. Binada incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sabah saatlerinde her daire sahibine 50'şer bin Türk lirası (TL) para ve kira yardımında bulunuyoruz" dedi.
İSTANBUL'un Üsküdar ilçesi Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.
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Patlama nedeniyle yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı.
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Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
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