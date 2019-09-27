Ev sahibinin ihbarı üzerine geldikleri evde şoke eden manzara
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ev sahibinin ihbarı üzerine eve giden basın mensupları üçü çocuk 6 kişinin yaşadığı çöp evle karşılaştı. Olaya el koyan Manavgat Kaymakamlığı çocukları devlet korumasına aldı.
Side Mahallesi 532 sokakta bir apartmanın zemin katında çöp eve dönüşmüş sağlıksız bir ortamda 4 çocuğun yaşam mücadelesi verdiği yolundaki ihbarı değerlendiren basın mensupları söz konusu eve giderek evin ve çocukların durumlarını görüntüledi.
Çocuklar uyurken görüntülendi: Apartmanın zemin katındaki dairede anneanne, anne ve teyze ile yaşayan çocuklar, kokudan içeriye girmekte zorluk çekilen, tüm odalarında çöplerin bulunduğu sağlıksız bir ortamda adeta cansız bir şekilde uyurken görüntülendi.
Çocukların evin duvarlarına çizdiği çöpten adamlar, yerlerde kokmuş çöpler, pislikten rengi görünmeyen kırık koltuklar, perdeler ve çocukların uyuduğu yerde ayaklarının dibindeki, duvardan çıkmış priz ve elektrik kablosu dikkat çekti.
Aylardır kira ödemediler: Basın mensuplarına ihbarda bulunan ev sahibi Arif Öz, 8 ay önce 2 kadının gelip evi kiraladıklarını belirterek “Evi tuttuktan sonra 2 çocuk ve kadınlar vardı. Sonra sayı artmaya başladı. Aylardır kira ödemediler. Su ve elektriğin kesildiği mesajı gelince eve geldim. Kapı-pencere ve perdeler tamamen kapalıydı. Eve girdiğimde gördüğüm manzara ve koku karşısında şaşkına döndüm. Kira veya başka bir şey derdinde değilim. Bu pisliğin içerisindeki çocuklara devletimiz acilen sahip çıkmalı” dedi.