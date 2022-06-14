Ev sahibi ve kiracı zam tartışmasında kanlar aktı! 3 katı kira vermezsen çık dedi
KAĞITHANE'de ev sahibi ve kiracı tartışmasında kanlar aktı. Kira zamlarının giderek yükselmesiyle tahliye talep eden ev sahipleriyle karşı karşıya kalan kiracılarla yaşanan tartışmalarda dehşetli sonuçlar ortaya çıkıyor. İddiaya göre ev sahibi 3 katı zam istediği konuşuluyor.
Kağıthane’de bir kiracı, evden çıkmasını istediği için tartışma yaşadığı ev sahibini çıkan kavgada silahla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, katil zanlısı kiracıyı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiracı Hamza Ç. ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşanıyordu.
Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza Ç., ev sahibi Tombul’u göğsünden 2 kez vurdu.
Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.