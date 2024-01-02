Ev kiralamada yeni dönem resmen başladı! Yapana 1 milyon ceza var

Vatandaşlar "2024'te kira fiyatları düşecek mi? Yeni yılda evler ne kadar zamlanacak? 2024 ev kiraları ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken; 1 Ocak itibariyle kiralarla ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken; 1 Ocak'tan itibaren artık evini günlük olarak kiralamak isteyen vatandaşlar bir dizi şartı yerine getirmek zorunda.