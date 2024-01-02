Ev kiralamada yeni dönem resmen başladı! Yapana 1 milyon ceza var
Yeni yıl ile birlikte ev kiralamayla ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Vatandaşlar 2024'te kira fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ederken; 1 Ocak itibariyle ev kiralamada düzenlemeye gidildi. Düzenleme, evini 100 günden az kiralayan herkesi ilgilendirirken, evini yılda 4 kez kiralayanlar da takibe alınacak. Yeni kira düzenlemesinin şartları ve cezaları ise dikkat çekiyor. İşte tüm detaylar...
Yeni yıla girilmesiyle birlikte yeni maaşlar, yeni zamlar ve yeni düzenlemeler gündemdeki konuların başında geliyor. 2023 yılı özellikle büyükşehirlerdeki yüksek ev kiralarının konuşulduğu bir yıl olarak geride kalırken, yeni yıldan beklentiler arasında konut ve kira sorununun çözümü geliyor.
Vatandaşlar "2024'te kira fiyatları düşecek mi? Yeni yılda evler ne kadar zamlanacak? 2024 ev kiraları ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken; 1 Ocak itibariyle kiralarla ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken; 1 Ocak'tan itibaren artık evini günlük olarak kiralamak isteyen vatandaşlar bir dizi şartı yerine getirmek zorunda.
ATV Haber'de yer alan habere göre; dairesini günlük kiraya vermek isteyenler artık izin belgesi almak zorunda. Bu izin belgesini alabilmek içinse tüm kat maliklerinin onayı gerekiyor. Eğer kat maliklerinden bir kişinin bile onayı olmazsa, kiralama için izin belgesi almak mümkün değil.
Söz konusu izinleri alan vatandaşlar, e devlet üzerinden izin belgesi için başvuruda bulunabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri de bu izni vermeden önce, konutu gelip inceleyecek.