Ev hanımıydı şimdi mahallede patron oldu! 20 kadına iş imkanı sağladı
ŞANLIURFA’da ev hanımıyken aldığı mikro krediyle isot üretmeye başlayan Hürriyet Türki, mahallesindeki kadınlara iş kapısı açarak patron oldu.
Şanlıurfa’da yaşayan 3 çocuk annesi Hürriyet Türki, yaklaşık 10 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin verdiği mikro krediyle kendi işini kurdu. Kışın kadınlara örgü işi verip, yazın da ev yapımı isot yaptıran Türki, hem kendi ailesini geçindiriyor hem de 20 kadının evine ekmek götürmesini sağlıyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte sokakta kadınlarla birlikte biber temizleyip kurumaya bırakan Türki, isot yapıp Türkiye’nin değişik illerine gönderiyor.
Aldığı mikro kredi ile kendi mahalle ve sokağında oturan 20 kadına iş imkanı sağlayan Hürriyet Türki, “Mikro kredi sayesinde aldığım parayla biber işi yapıyoruz. Kadınlar yanımda çalışıyor. Hem kendi mutfak masraflarını çıkarıyorlar hem de çocukların okul masraflarını çıkarıyorlar. Daha önce ev hanımıydım.
Arkadaşların sayesinde tanıdım ve kredi çekmeye başladım. El işi yapıyorum, dikiş dikiyorum, biber yapıyorum. Bugün biber yapıyorum. Evimin ihtiyacını alıyorum, istediğim yeri geziyorum, giyiniyorum” dedi.
"Evimize ekmek götürüyoruz"
Mahallede oturan ve diğer kadınlar gibi sokakta biber temizleyen Gülsev Türki, eşlerinin fazla para kazanamadığını, bu imkan sayesinde evine ekmek götürmeye başladığını dile getirerek, ”Evimizin eksiklerini alıyoruz. Evimiz yakın, çocuklarımıza bakıyoruz. Mutfak masraflarımızı karşılıyoruz. O olmasaydı yapamazdık, onun sayesinde yapıyoruz. İşçi olarak çalışıyoruz. Elimize para geçiyor. Mikro kredi olmasaydı bu işi başaramazdık. Eşlerimizin fazla bir geliri yok. Kışın el işleri ile uğraşıyoruz, yazın ise isot yapıyoruz” ifadelerini kullandı.