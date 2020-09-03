Ev hanımıydı şimdi mahallede patron oldu! 20 kadına iş imkanı sağladı

"Evimize ekmek götürüyoruz"

Mahallede oturan ve diğer kadınlar gibi sokakta biber temizleyen Gülsev Türki, eşlerinin fazla para kazanamadığını, bu imkan sayesinde evine ekmek götürmeye başladığını dile getirerek, ”Evimizin eksiklerini alıyoruz. Evimiz yakın, çocuklarımıza bakıyoruz. Mutfak masraflarımızı karşılıyoruz. O olmasaydı yapamazdık, onun sayesinde yapıyoruz. İşçi olarak çalışıyoruz. Elimize para geçiyor. Mikro kredi olmasaydı bu işi başaramazdık. Eşlerimizin fazla bir geliri yok. Kışın el işleri ile uğraşıyoruz, yazın ise isot yapıyoruz” ifadelerini kullandı.