Ev dışında maske takmak yasak ama! Ankara'da maske yüzden başka her yere takılıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle Türkiye'nin genelinde ev dışında her herde maska takmak zorunlu hale getirildi. Bakanlık genelgesi her yerde duyurulmasına rağmen yasağa pek de uyulmadığı görüldü. Başkent Ankara'da sokaklarda maskesiz dolaşan çok sayıda vatandaş kameralara yakalanırken, maske taktıkları yerler çok dikkat çekti. Vatandaş ağzı ve burnunu kapatmak yerine neredeyse her yerine maske takmıştı.