Ev dışında maske takmak yasak ama! Ankara'da maske yüzden başka her yere takılıyor
ANKARA'da ev dışında her yerde maskesiz dolaşmama yasağına pek uyan çıkmadı. Korona'nın en yaygın olduğu il olan Başkent'ten yansıyan manzaralar dikkat çekti...
İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle Türkiye'nin genelinde ev dışında her herde maska takmak zorunlu hale getirildi. Bakanlık genelgesi her yerde duyurulmasına rağmen yasağa pek de uyulmadığı görüldü. Başkent Ankara'da sokaklarda maskesiz dolaşan çok sayıda vatandaş kameralara yakalanırken, maske taktıkları yerler çok dikkat çekti. Vatandaş ağzı ve burnunu kapatmak yerine neredeyse her yerine maske takmıştı.
Ankara'dan yansıyan fotoğraf karalere "evden başka her yerde maskesiz dolaşmak yasak" genelgesine çok da uyulmadığını gözler önüne serdi. Vatandaşlar, polisi görünce takmak için maskelerini yüzlerinden başka kollarına, çene altlarına, alınlarına takmış ya da elinde gezdiriyordu.
İçişleri Bakanlığı, 81 ile bugün genelge göndererek yarın tüm Türkiye'de korona denetimi yapılmasını emretti...
Vatandaşların yarınki denetimlerde bu şekilde yakalanması durumunda hazineye çok güzel kaynak sağlanmış olacak...