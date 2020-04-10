Eşya ve giysiler hangi sıklıkta nasıl yıkanmalı kotları sık yıkamayın!
Bazı eşya ve kıyafetlerin sık sık yıkanması gerekirken bazılarında daha hassas davranılması ve az sıklıkta yıkanması gerekir. Peki hangi eşya ve kıyafetler ne sıklıkta yıkanmalı? İşte yanıtı...
Kot pantolonlar
Jean bakımının en önemli kurallarından biri sık yıkamamaktır. Çok kirlenmediği sürece her giyiminizden sonra makineye atmayın. Jean kumaşı çabuk yıpranan bir kumaştır.Dahası, yüksek sıcaklıklar, en sevdiğiniz kot pantolonları aldığınız günden farklı görünmesini sağlayacak şekilde büzülmeyi destekler. Sürekli aynı kotu giymiyorsanız 5-6 kez giydikten sonra yıkamanız renklerinin solmaması için daha iyi olacaktır. Levi’nin CEO'su Chip Bergh’nin bu konuda verdiği tavsiye ise “Kotları olabildiğince nadir yıkamak daha iyidir. Sadece rengi ve şekli korumak için değil, aynı zamanda su tasarrufu için de çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltır."şeklinde.
Banyo halıları
Banyo paspasları çoğumuzun düşündüğünden daha sık kirlenir. Karanlık ve sıcak bir odada bulunan ıslak kumaş, bakteri ve küf gelişimi için ideal bir ortamdır.Tuvalet paspası da haftada bir kez yıkanmalıdır.
Sutyen
Bir sutyen, her üç kullanımdan sonra yıkanmalı ve bu kullanımlar, asla arka arkaya olmamalı. Arka arkaya sutyen yıkamak esnemelerine sebep olur. Kıyafetlerinizde olduğu gibi, sutyenlerinizi de değişimli olarak kullanmalısınız.
Yatak örtüleri ve yastık kılıfları
Yataklarda toplanan tozlar; bakteriler ve diğer zararlı mikroorganizmaları içerir.Bu tozlar sürekli solunduğunda, alerjik reaksiyonlar, nefes almada zorluk ve mukozal tahriş riski taşır. Bu tür sorunları önlemek için yatak takımlarını 10 günde bir yıkamak daha iyidir.
Yastık kılıflarına özellikle dikkat etmeyi unutmayın ve onları çarşaf ve nevresimden daha sık değiştirmelisiniz.