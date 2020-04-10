Eşya ve giysiler hangi sıklıkta nasıl yıkanmalı kotları sık yıkamayın!

Yatak örtüleri ve yastık kılıfları

Yataklarda toplanan tozlar; bakteriler ve diğer zararlı mikroorganizmaları içerir.Bu tozlar sürekli solunduğunda, alerjik reaksiyonlar, nefes almada zorluk ve mukozal tahriş riski taşır. Bu tür sorunları önlemek için yatak takımlarını 10 günde bir yıkamak daha iyidir.

Yastık kılıflarına özellikle dikkat etmeyi unutmayın ve onları çarşaf ve nevresimden daha sık değiştirmelisiniz.