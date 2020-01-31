Estetiklerini açıkladı Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'dan samimi itiraflar
Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak, canlı yayında estetiklerini bir bir anlatıp samimi itiraflarda bulundu.
Bir dönem ATV ekranlarında yayımlanan Adanalı dizisinin yıldızı Tuğçe Özbudak, geçtiğimiz hafta yaptırdığı estetiklerle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan Özbudak, estetiklerini bir bir itiraf edip samimi açıklamalara imza attı.
Tuğçe Özbudak, hakkında merak edilenleri şöyle anlattı:
Tamamen doğaldı: Adanalı dizisinden bu yana 12 sene geçti. Dizi üç sezon sürdü o zaman üniversiteden mezun oldum diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı, saçlarım olsun kaynak falan yoktu şimdi biraz var… Sıfır doğal bir kızdım.
Masumluğunu kaybetti: Ankara’dan İstanbul’a geldim. O zaman masum bir kızdım. ‘Masumluğunu kaybetti’ diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle bir takım estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki ben ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum… Eleştirilerin nedeni bu…
Dudağım gözüme hep küçük geliyordu: Annem estetik yaptırmamı hiç istemedi, annemden gizli burnumu yaptırdım ilk başlarda anlamadı. Sona işin içine dudak girdi, daha sonra birkaç kez daha dudak dolgusu yaptırınca çok anlaşılmaya başladı. Çünkü zamanla benim gözüm alıştığı için dudağım gözüme hep küçük geliyordu.