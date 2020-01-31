Estetiklerini açıkladı Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'dan samimi itiraflar

Dudağım gözüme hep küçük geliyordu: Annem estetik yaptırmamı hiç istemedi, annemden gizli burnumu yaptırdım ilk başlarda anlamadı. Sona işin içine dudak girdi, daha sonra birkaç kez daha dudak dolgusu yaptırınca çok anlaşılmaya başladı. Çünkü zamanla benim gözüm alıştığı için dudağım gözüme hep küçük geliyordu.