Estetik yaptıranları ti'ye almıştı! Esra Dermancıoğlu mal varlığı açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncu Esra Dermanoğlu erkek arkadaşıyla Arnavutköy'de görüntülendi. Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Dermanoğlu tüm servetini harcadığını açıkladı.
Birçok ünlü dizide oynadığı kötü karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermanoğlu yaptığı komik paylaşımlarla herkesi güldürürken bir kısım insanı tiye almasıyla gündemlerden düşmüyor. Geçtiğimiz gün Arnavutköy'de erkek arkadaşıyla görüntülenen ünlü oyuncu mal varlığını bitirdiği için otelde kalamadığını açıkladı.
İnstagram hesabından yaptığı 'estetik önerisi' paylaşımıyla herkesi güldüren Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni almıştı.
53 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de erkek arkadaşıyla görüntülendi.
Yeni bir projeye başlayacağını söyleyen oyuncu, “Dijital platforma bir proje düşünmüyorum. Çünkü televizyonla arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum” dedi.