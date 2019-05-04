Esrar serasına pitbull ile koruma

Villaya yabancıların girmesini engellemek için beslenen 3 Pitbull cinsi köpekten biri, polisten kaçmak isteyen şüphelilerden S.G.A.'yı bacağından ısırarak, yaraladı. Köpekten kurtarılan S.G.A. ile villada bulunan kardeşi A.A. ve H.E.C. gözaltına alındı. Polis, villada Hint keneviri serası ile karşılaştı.