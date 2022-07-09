Esra Ezmeci'ye sosyal medyadan gelen itiraf şok etti: Hem kadın, hem erkek...
Sosyal medya hesabından sık sık takipçilerinin sorularını yanıtlayan ve tavsiyeler veren ünlü Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen bir itiraf ve soru, gören herkesi hayrete düşürdü.
Fulya ile Umudun Olsun programına psikolog olarak katılan ve daha sonrasında birçok kişi tarafından tanınmaya başlayan ünlü Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından sık sık gelen sorulara yanıt veriyor.
Birbirinden ilginç soruların geldiği Esra Ezmeci'ye son gelen bir itiraf ve soru ise görenlerin adeta midesini bulandırdı.
Kitaplarıyla ve kaleme aldığı yazılarla her gün milyonlarca insanın hayatına dokunan Esra Ezmeci sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Özellikle Instagram hesabı üzerinden her gün takipçilerinin sorunlarını dinleyerek yol gösteren Ezmeci, yaşanan durumları değerlendirerek önemli tavsiyeler de veriyor.