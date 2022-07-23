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Esra Ezmeci'ye gelen soru 'yok artık' dedirtti! "Boşandığım eşimle..."

Esra Ezmeci'ye gelen soru 'yok artık' dedirtti! "Boşandığım eşimle..."

Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından sık sık soru cevap etkinliği yapıyor. Ezmeci'ye gelen son itiraf ise görenleri hayrete düşürdü.

Esra Ezmeci'ye gelen soru 'yok artık' dedirtti! "Boşandığım eşimle..."

Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle gelen sorular bazen görenlere hayrete düşürüyor. Esra Ezmeci’ye son olarak gelen “boşandığım eşimle cinsellik için ara ara görüşüyoruz” 'yok artık' artık dedirtti.

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Esra Ezmeci'ye gelen soru 'yok artık' dedirtti! "Boşandığım eşimle..."

Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı soru cevap etkinliğiyle tavsiye vermeye devam ediyor.

Kaynak: Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Kudurmuşsunuz" dedirtti! "Boşandığım kocamla cinsellik için ara sıra..."

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Esra Ezmeci'ye gelen soru 'yok artık' dedirtti! "Boşandığım eşimle..."

Genellikle kadın takipçilerinden gelen itirafları anonim yayınlayan Ezmeci, yaralara yara bandı olmaya devam ediyor.Kaynak: Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Kudurmuşsunuz" dedirtti! "Boşandığım kocamla cinsellik için ara sıra..."

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Esra Ezmeci'ye gelen soru 'yok artık' dedirtti! "Boşandığım eşimle..."

Öte yandan şimdilerde televizyon programlarında görülen Ezmeci, reytingleri alt üst etmiş durumda.Kaynak: Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Kudurmuşsunuz" dedirtti! "Boşandığım kocamla cinsellik için ara sıra..."

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