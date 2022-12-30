Esra Ezmeci abarttı! Cinsel ilişkiye girmeden bunu yapın Hürrem Sultan da yapardı....
Ekranların ve sosyal medyanın cinsellik konusundaki tavsiyeleriyle popüler psikoloğu Esra Ezmeci cinsellik önerilerinde ipin ucunu kaçırdı. "Lavanta yağını tampona damlatıp ilişkiye girin" diyen ESra Ezmeci, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın da böyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.
Sosyal medya üzerinden kendisine gelen cinsellik sorularını yanıtlamasıyla popüler olan Psikolog Esra Ezmeci, cinsellikle ilgili tavsiyelerini abarttı. Ezmeci, "İlişkiye girmeden önce lavanta yağı damlatın" deyip Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tüm Türkiye'nin bilir hale geldiği Hürrem Sultan'dan örnek verdi. İşte Esre Ezmeci'nin yeni cinsellik tavsiyeleri...
Sosyal medya takipçilerinden kendisine gelen ilginç cinsellik ile ilgili soru ve itirafları cevaplayarak paylaşan ve gündem olan Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından açtığı bir canlı yayında takipçilerine verdiği tavsiyelerle sosyal medyada gündem oldu.
Takipçilerine “dilek defteri”ni tanıtan Ezmeci takipçilerine dilek defteri tutmaları gerektiğini söyledi. Canlı yayında takipçilerine, dilek defterine nelere sahip olduklarını, nelerin kendilerini mutlu eden şeyleri yazmaları gerektiğini söyleyen Ezmeci şöyle konuştu:
“Daha sonra isteklerinizi yazıyorsunuz. Mesela ‘Üç odalı deniz gören bir evde eşimle birlikte çok mutlu bir şekilde oturuyoruz. Şimdi ikinci bebeğimizi bekliyoruz.’ İsteklerinizi bu tarz olmuş gibi yapın...”