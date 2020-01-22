Esra Erol'da şaştı kaldı! İnternetten tanıştığı eşi internetteki sevgilisine kaçtı
23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da programına katılarak yardım istedi. İnternetten tanışıp evlendiği eşinin internetteki sevgilisine kaçtığını söyleyen Özsoy, sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.
4 aydır kayıp olan eşini aramak için ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.
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İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı A.Y.’nin yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.
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Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy’un 14 Ekim’den beri kayıp olduğunu ve A.Y. isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.
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Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya’da A.Y. isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy “Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum. Benim yuvamı yıktı” ifadelerini kullandı.
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