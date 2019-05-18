Esra Erol'da ortaya çıktı kayıp dediği eşini meğer erkeklere pazarlamış

Gökhan Zambaoğlu, 25 Nisan’da 6 aylık ve 2 yaşındaki çocuklarını alıp evi terk eden eşi Meryem Zambaoğlu’nu aramak için Esra Erol’a başvurdu. Olayı araştıran Esra Erol kayıp eşi bulunca herkesi şaşkına çeviren iğrenç gerçekler ortaya çıktı.