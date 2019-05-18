Esra Erol'da ortaya çıktı kayıp dediği eşini meğer erkeklere pazarlamış
Esra Erol'un ATV ekranlarında yayınlanan programında Gökhan Zambaoğlu kayıp diye aradığı eşi canlı yayına bağlanınca şoke eden gerçekler ortaya döküldü.
Gökhan Zambaoğlu, 25 Nisan’da 6 aylık ve 2 yaşındaki çocuklarını alıp evi terk eden eşi Meryem Zambaoğlu’nu aramak için Esra Erol’a başvurdu. Olayı araştıran Esra Erol kayıp eşi bulunca herkesi şaşkına çeviren iğrenç gerçekler ortaya çıktı.
Gökhan Zambaoğlu eşinin çocuklarını alıp evi terkettiğini söylemişti. Mağdur olduğunu ve karısını bulmak istediğini söyleyen Gökhan Zambaoğlu, aradığı eşi canlı yayına bağlanınca ifşa oldu.
Gökhan Zambaoğlu’nun eşi Meryem Zambaoğlu eşinin kendisini evli oldukları süre boyunca fuhuşa zorladığını itiraz ettiği taktirde şiddet gördüğünü anlattı. Meryem Zambaoğlu’nun iddialarını destekleyen birçok ihbar canlı yayına bağlandı.
Gökhan Zambaoğlu’nun ilk eşi Nebiye Hanım da yayına bağlanarak, aynılarını bende yaşadım diyerek Meryem Zambaoğlu’na destekte bulundu.