Esra Erol’da kızı kaçan Sivaslı çift stüdyoyu inletti sinir krizi geçiren anne yerlere yattı
ATV'nin ilgiyle takip edilen 'Esra Erol'da' programında Sivaslı Elif-Hasan Hüseyin çifti, evden kaçtığını söyledikleri kızları Ezgi ve onu kaçırdığını iddia ettikleri Hüseyin ile hesaplaştı. Kızından özür dileyen ve eve dönmesini isteyen Elif, sinir krizi geçirerek kendisini yerlere attı.
ATV'de ekranlara gelen 'Esra Erol'da' programında büyük bir yüzleşme yaşandı.
110
Sivaslı Elif-Hasan Hüseyin çifti, evden kaçtığını söyledikleri kızları Ezgi ve onu kaçırdığını iddia ettikleri Hüseyin ile hesaplaştı.
210
Çift, kızları Ezgi ile 2.5 ay sonra karşı karşıya geldi.
310
Sivaslı Elif-Hasan Hüseyin çifti, 2.5 ay önce evden kaçan kızları Ezgi'yi geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı.
410