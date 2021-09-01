Esra Erol'da inanılmaz olay! Evli kadın 6 kez kaçtı önce Hüseyin'e sonra Yunus'a gittim

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da yine inanılmaz bir hikaye ortaya çıktı. İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın evden kaçtığını anlattı. Eşinin hayatının mahvettiğini belirten ve Göknur Hanım, 6. kez evden kaçtığını belirtip, "Önce Hüseyin'e sonra Yunus'a gittim" dedi.