Esra Erol'da inanılmaz olay! Evli kadın 6 kez kaçtı önce Hüseyin'e sonra Yunus'a gittim
Televizyon ekranlarında bunu da gördük... Esra Erol'un canlı yayınında evli bir kadın, eşinin karşısında 6 kez başka adamlara kaçtığını açık açık anlattı. Söyledikleri ve rahatlığı izleyenleri şaşkına çevirdi.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da yine inanılmaz bir hikaye ortaya çıktı. İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın evden kaçtığını anlattı. Eşinin hayatının mahvettiğini belirten ve Göknur Hanım, 6. kez evden kaçtığını belirtip, "Önce Hüseyin'e sonra Yunus'a gittim" dedi.
Esra Erol'da'nın dünkü canlı yayınında da yine inanılmaz bir olay yaşandı. Programa katılan İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın sürekli evden kaçtığını anlattı.
Eşinin kendisine dönmesini istemeyen İsa Bey, tek derdinin boşanıp kızını almak olduğunu açıkladı. İddiaların odağındaki genç kadın ise sunucu Esra Erol'un isteği üzerine canlı çıktı.
Göknur Hanım, eşi İsa'nın hayatını mahvettiğini ve öz kızını halasına satmaya çalıştığını anlattı.