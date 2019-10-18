Esra Erol'da eşini ve çocuğunu bırakarak kaçan Saadet bulundu TikTok yuva yıktı
ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında TikTok uygulamasında tanıştığı bir erkekle kaçan Saadet ismindeki bir kadın, bir yıl sonra annesiyle canlı yayında yüzleşti.
Geçtiğimiz günlerde aradığı kızını Esra Erol'da bulmak isteyen Serpil Celep ismindeki bir kadın, istediğini aldı. Ancak Celep'in kızı Saadet, kayıp değildi. Kendi isteğiyle TikTok uygulamasında tanıştığı Ferhat ismindeki bir erkekle kaçmıştı.
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TikTok uygulamasında tanışıp, bir kaç ay yazıştıktan sonra Avusturya'dan Kastamonu'na giden evli ve 2 çocuk annesi Saadet hanım, 3 yaşındaki çocuğunu alarak Ferhat Yılmaz'a kaçtığı öğrenildi.
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Her şeyi itiraf etti: Şuan da Kastamonu’nda olan Saadet Keleş, Esra Erol'da programında bulunmasının ardından herşeyi itiraf etti.
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Gözyaşlarına boğuldu: Programa katılan gözü yaşlı anne Serpil Celep, bu uygulamaya isyan ederek kızına ve torununa dön çağrısında bulundu.
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