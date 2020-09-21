Esra Erol'da çocuk senden değil bombası! Kayıp karısı abi dediği komşuyla kaçtı

Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını aradığını söyledi. Fırat, komşusu ve 'abi, baba' gibi gördüğü Cengiz beyden şüphelendiğini anlattı. Eşinin komşuları olan ve ondan 28 yaş büyük olan Cengiz ile kaçtığını düşünüyordu. Esra Erol kayıp olan Esra Karakuş'un izini sürdü ve onu buldu. Telefon bağlantısı yapan Esra, Cengiz bey ile birlikte olmadığını ısrarla söyledi. Pazartesi günü canlı yayına çıkan Esra Karakuş, pişkinlikle ahlaksızlığını itiraf etti. O anlattıkça Esra Erol dahil herkesin ağzı açık kaldı.