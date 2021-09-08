Esra Erol Müge Anlı Aşk Mantık İntikam Baht Oyunu Ada Masalı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Selin’in Ali’yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşüyor. Ali ve Selin’i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada’ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora’yı aramaya başladığı Baht Oyunu reytinglerde dibe çakıldı.