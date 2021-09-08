Esra Erol Müge Anlı Aşk Mantık İntikam Baht Oyunu Ada Masalı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
7 Eylül 2021'in reyting sonuçları Ada Masalı, Esra Erol'da, Baht Oyunu, Aşk Mantık İntikam, Müge Anlı ile Tatlı Sert'i hüsrana uğrattı.
Tv8 ekranlarında izleyiciler ile buluşan MasterChef’te yarışmacılar, iki turdan oluşan MasterClass eğitimi sonrası öğrendiklerini mutfakta uygulamak için önlük giydi. Mehmet Yalçınkaya şef, kesim ve ayıklama dersi verirken, Somer Şef ise bu zorlu gecede tabak sunumunun inceliklerini anlattığı program reytinglerde umduğu sonucu bulamadı
Esra Erol, Elif Çalık’ın 17 yaşında lise son öğrencisi olduğunu dile getirirken İsmail Bey, kızı ile evden kaçmadan bir hafta önce görüştüğünü, sakın bir hata yapma, ben sana maaş kartımı vereceğim, istediğin üniversiteye yollayacağım dediğini anlattığı Esra Erol reytinglerde birçok diziye fark atsa da zirve yarışında galip gelemedi.
80 ve 83 yaşlarındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşler cinayeti, Müge Anlı canlı yayın programında işlenmeye devam ettiği program dün akşam reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Selin’in Ali’yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşüyor. Ali ve Selin’i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada’ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora’yı aramaya başladığı Baht Oyunu reytinglerde dibe çakıldı.