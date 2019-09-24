Esra Erol, Leyla’nın hayalini gerçekleştirdi! Müjdeyi canlı yayında verdi

28 Ocak 2018 tarihinde Esra Erol’a okumak istediğini anlatan Leyla Yıldırım, “Tek hedefim tek isteğim okulu kazanıp, istediğim mesleği yapıp aileme bakmak, bizim ailede okuyan tek kız benim. Ben okulumu bitirmek, aşçı olmak istiyorum" demişti.