Esra Erol, Leyla’nın hayalini gerçekleştirdi! Müjdeyi canlı yayında verdi
Okumak istediğini belirterek geçtiğimiz yıl Esra Erol'a katılan Leyla Yıldırım anlatıklarıyla herkesi duygulandırmıştı. Genç kız bu hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.
Önce annesini kaybeden, ardından kanser olan kardeşine ilik verdiği için eğitimini yarıda bırakan, kardeşinin iyileşmesinden sonra liseyi bitirip üniversiteye giden 22 yaşındaki Şırnaklı Leyla Yıldırım'ın aşçı olma hayali yaşadığı büyük acıyla yarım kalmıştı.
28 Ocak 2018 tarihinde Esra Erol’a okumak istediğini anlatan Leyla Yıldırım, “Tek hedefim tek isteğim okulu kazanıp, istediğim mesleği yapıp aileme bakmak, bizim ailede okuyan tek kız benim. Ben okulumu bitirmek, aşçı olmak istiyorum" demişti.
17 kişi iki çadırda kaldıklarını belirten Leyla Yıldırım geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını açıklamıştı.
Bu isteğe sessiz kalmayan Esra Erol, genç kızın hayalini gerçekleştirdi. 1 yıldır Türkiye’nin en iyi aşçılık okullarından birinde eğitim gören Leyla Yıldırım, bugün mezun oldu.