Esra Erol karısından dayak yiyen Muammer'i sevindirdi! Karısı başkasına kaçmıştı
ATV kanalında Esra Erol'da programına katılan ve eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel, Tanzanya'dan müjdeli haber aldı. Muammer'in eşi kadın taciri çıkan bir adama kaçmıştı. Esra Erol onu bulup canlı yayına çıkarmıştı. Gülhan önce pişmanım deyip Muammer'e dönmüş, bir gün ise sonra kaçtığı adama gitmişti.
Esra Erol programına katılan ve eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Canlı yayına katılıp 'Eşimden dayak yemekten bıktım' diyen Muammer'e Tanzanya'dan müjdeli haber geldi. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili işte yeni gelişmeler...
Esra Erol’un programında akılalmaz bir olay daha yaşandı. Türkiye’nin konuştuğu Muammer'in bu kez yüzü güldü. Kastamonu'dan gelen aile, bir türlü çözülemeyen ilişkiler yumağı yüzünden izleyicilerin kafasını hayli meşgul ediyor.
Muammer Güzel, kaybolan eşi Gülhan Güzel'i bulmak için programa çıktı. Ama asıl niyeti ondan boşanmaktı çünkü eşinden şiddet görüyordu.
Süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla dayak yiyen Muammer, sorunun kıskançlık olduğunu söyleyerek "Beni herkesten kıskanıyordu" dedi.