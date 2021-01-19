Esra Erol, Ceylan'a yeni bir hayatın kapılarını açtı! Canlı yayında büyük sürpriz
ATV'de yayınlanan 'Esra Erol’da' programında milyonlar Ceylan ve minik kızı için tek yürek oldu. Esra Erol, canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla Ceylan’a büyük bir sürpriz yaptı.
Ünlü sunucu Esra Erol, Ceylan’ın hayatına dokundu. Ceylan'a 1.5 yaşındaki bebeğiyle yeni bir hayatın kapılarını Esra Erol açtı. Ceylan, yeni yuvasına Esra Erol’da kavuştu.
Ceylan isimli genç kadın geçtiğimiz haftalarda Esra Erol’da programına başvurmuş ve bebeğinin babası Zafer Alkan’ın çocuğunu kabul etmediğini iddia etmişti. Esra Erol, Ceylan’ın elinden tutarak yüzünü güldürdü.
Kızının kimliğini hediye etti
Esra Erol, 18 yaşından beri kadın sığınma evinde yaşayan ve 1,5 yaşındaki çocuğuyla hayat mücadelesi veren Ceylan'a canlı yayında kızının kimliğini hediye etti.
Çocuğuyla birlikte ortada kalan Ceylan’a ise 'Esra Erol'da' seyircisi sessiz kalmadı.