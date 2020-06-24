Esra Erol ATV'de şeyh denen Soner Birol'u tanıyamadı! Kadını boşatıp abisine almış

Iğdır'dan İstanbul'a gelen Ayfer Duran'ı Esra Erol yayına çıkartıp olanları bir de ona anlatmıştı. Ayfer Duran, eşinin onu psikoloğa götürme çabalarına nefretle karşılık vermiş, Esra Erol da onu ikna edememişti. İlginç olan ise yetişkin olan kızı ile oğlunun da annelerini psikoloğa götürmemek için direnmeleri olmuştu. Hem kızı hem de oğlu annelerinin gaipten haberler verdiğine, gördüğü her rüyanın çıktığına inanıyordu.