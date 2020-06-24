Esra Erol ATV'de şeyh denen Soner Birol'u tanıyamadı! Kadını boşatıp abisine almış
ATV canlı yayınına şeyh olduğu söylenen Soner Birol'u çıkaran Esra Erol şaşırdı kaldı. Kayseri'de kendini şeyh olarak tanıtan Soner Birol, tip değiştirip gelmişti. Ayfer Duran'ın akıl hocası denen Soner Birol da muska ve cinler alemiyle irtibatlı çıktı.
Ayfer Duran olayında adı geçen sözde şeyh Soner Birol Esra Erol'da canlı yayınına çıktı. Daha önce yayına telefonla bağlanan Soner Birol, 'kalp gözüm açık, olacakları görüyorum' demişti. Bugünkü canlı yayında Soner Birol hem dediklerinden çarketti hem de yenilediği imajıyla Esra Erol'u hayli şaşırttı. İşte sahte şeyh Soner Birol ile olan canlı yayından notlar:
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu üç harfliler olayını gündeme eşi 3 çocuğu ile komşunun delikanlı oğlunu alıp İstanbul'a kaçan Şaban Duran taşıdı. Karısının cinlerle temas kurduğunu belirten Şaban Duran, Esra Erol'un canlı yayınında anlattıkları herkesin ağzını açıkta bıraktı. Ayfer Duran 1 yıl önce değişmişti. Artık üç harflilerle görüşüyor ve eşine 'seninle nikahım düştü cinler istemiyor' diyordu. Oğlunun üniversite arkadaşı 25 yaşındaki Özer'i de müridi yapan Ayfer Duran, 3 çocuğu ve Özer ile birlikte evden kaçtı.
Iğdır'dan İstanbul'a gelen Ayfer Duran'ı Esra Erol yayına çıkartıp olanları bir de ona anlatmıştı. Ayfer Duran, eşinin onu psikoloğa götürme çabalarına nefretle karşılık vermiş, Esra Erol da onu ikna edememişti. İlginç olan ise yetişkin olan kızı ile oğlunun da annelerini psikoloğa götürmemek için direnmeleri olmuştu. Hem kızı hem de oğlu annelerinin gaipten haberler verdiğine, gördüğü her rüyanın çıktığına inanıyordu.
Karısıyla çocuklarının durumu karşısında çaresiz kalan Şaban Duran, olayların arkasında hep başka birinin olduğunu söyledi. Sonun da o kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Bu kişi, Kayseri'de kendini etrafına şeyh olarak tanıtan Soner Birol'du. Ayfer Hanım bu kişi ile sık sık telefonda görüşüyordu ve onunla görüşmeleri sonrasında değişmişti.