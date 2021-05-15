Esra Erol Akıncı Payitaht Abdülhamid Güldür Güldür Show'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
14 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Esra Erol'da, Akıncı, Payitaht Abdülhamit ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Mahmut Paşa, oğlu Rıfat ile ortak olan köşkün satışı için tüm yetkiyi Karaso’ya verdi. Abdülhamid Mahmut’a yardım edenin kimliğini açığa çıkarmak için köşkün satış sürecine Nadir Ağa’yı dahil ettiği Payitaht Abdülhamid'in son bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi.
9 sezondur seyirciyle buluşan Güldür Güldür son aylarda düşen reytingi dün akşam yayınlanan bölümüyle yükselişe geçti.
Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalıştığı Akıncı'nın dün akşamki bölümü reytinglerde yükselişe geçen bir diğer yapım oldu.
ATV'de ekranlara gelen Esra Erol'da programı reytinglerde çoğu diziye fark atarak zirve yarışına dahil oldu.
İşte cuma günü reytingleri...