Esra Dermancıoğlu'nun meme yorumuna cevabı olay! Beğeni yağdı
ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, takipçisiyle 'meme' tartışması yaşadı. Cevabıyla alkış topladı.
Karantina sürecinde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine neşe kaynağı olan Esra Dermancıoğlu, bu kez de bir takipçisine verdiği cevap ile güldürdü.
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Instagram hesabından bir video paylaşımı yapan Esra Dermancıoğlu, "Oyunculuk karakterin bedenini aramaktan başlar..." notunu düştü.
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Bir takipçisi ise ünlü oyuncunun göğüsleriyle ilgili bir yorumda bulundu.
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Dermancıoğlu'na takipçisi "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" dedi.
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