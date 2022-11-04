Esra Dermancıoğlu'ndan bomba açıklama: Bakireyi oynamak istiyorum!

"Bana güvenmediler"

Oyunculuk serüvenini anlatan Esra Dermancıoğlu, "Şahika Tekand'da eğitim aldım. Ardından Ece Yörenç'ten bir teklif geldi, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ile başladım. Ece, 'Mukaddes' karakterini yazarken benim de oyunculuğa başlamak istediğimi görmüştü. Çok güvenemediler aslında başlarda.