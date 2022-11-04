Esra Dermancıoğlu'ndan bomba açıklama: Bakireyi oynamak istiyorum!
Kanal D'nin bir zamanlar en çok izlenen dizilerinden Fatmagül'ün Suçu Ne?'de canlandırdığı Mukaddes yenge rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. "Oynadığım rolleri seviyorum" diyen Dermancıoğlu, "Bir bakireyi de oynamak isterdim." diye konuştu.
Fatih Altaylı ile Bire Bir'in son bölümüne konuk olan Esra Dermancıoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, programda oyunculuk serüveninin nasıl başladığını da anlattı.
"Bana güvenmediler"
Oyunculuk serüvenini anlatan Esra Dermancıoğlu, "Şahika Tekand'da eğitim aldım. Ardından Ece Yörenç'ten bir teklif geldi, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ile başladım. Ece, 'Mukaddes' karakterini yazarken benim de oyunculuğa başlamak istediğimi görmüştü. Çok güvenemediler aslında başlarda.
Çünkü hiçbir tecrübem yoktu oyunculukla ilgili. 2009'da başladı serüvenim, buralara kadar geldi." ifadelerini kullandı.
"Bakireyi oynamak isterim"
Senaryo yazdığını söyleyen Dermancıoğlu, "Oynadığım roleri seviyorum, Bir bakireyi de oynamak isterdim." diye konuştu.