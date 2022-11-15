Esra Dermancıoğlu, "Tükenmişlik sendromuna yakalandım" deyip paylaştı yardım istedi!
Sosyal medyada dikkat çekici, eğlenceli paylaşımlara imza atan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan kötü haber geldi. Instagram hesabından bitkin halde fotoğrafını paylaşan Dermancıoğlu, "Tükenmişlik sendromuna yakalandım" diyerek yardım istedi.
Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alarak akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu'ndan hayranlarını üzen bir haber geldi.
Dermancıoğlu, "Tükenmişlik Sendromu"na yakalandığını dile getirdi.
ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki Ümran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancığlu 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı.
557 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bir fotoğraf karesini paylaşan Dermancıoğlu gönderisine "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz." notunu düştü.