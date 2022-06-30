Esra Bilgiç güzelliği ile sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik güzeli mi yoksa doğal güzel mi tartışması çıktı

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde ekranlarda gördüğümüz geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bilgiç reklam yüzü olduğu markanın lansmanında güzelliği ve şıklığıyla ilgi odağı oldu. Esra Bilgiç'i gören sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.