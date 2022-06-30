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Esra Bilgiç güzelliği ile sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik güzeli mi yoksa doğal güzel mi tartışması çıktı

Esra Bilgiç güzelliği ile sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik güzeli mi yoksa doğal güzel mi tartışması çıktı

Flormar markasının reklam yüzü olan Esra Bilgiç güzelliği ile sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü oyuncunun yaş aldıkça yüzünde oluşan değişimi fark eden hayranları ikiye bölündü. Bilgiç'e bir kızım kullanıcı estetik güzeli yorumlarında bulunurken bir kısım kullanıcı doğal güzel yorumlarında bulundu.

Esra Bilgiç güzelliği ile sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik güzeli mi yoksa doğal güzel mi tartışması çıktı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Halime Sultan karakteri ile televizyon dünyasında şöhreti yakalayan 29 yaşındaki güzel oyuncu Esra Bilgiç sosyal medyayı ikiye böldü.

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Esra Bilgiç güzelliği ile sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik güzeli mi yoksa doğal güzel mi tartışması çıktı

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde ekranlarda gördüğümüz  geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bilgiç reklam yüzü olduğu markanın lansmanında güzelliği ve şıklığıyla ilgi odağı oldu. Esra Bilgiç'i gören sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.

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Esra Bilgiç güzelliği ile sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik güzeli mi yoksa doğal güzel mi tartışması çıktı

Bazı kullanıcılar ünlü ismi estetik güzeli olarak yorumlarken kimi kullanıcılar ise Bilgiç için doğal güzel yaş aldıkça güzelleşiyor yorumunda bulundu.

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Esra Bilgiç güzelliği ile sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik güzeli mi yoksa doğal güzel mi tartışması çıktı

Ünlü oyuncuyu gören bazı sosyal medya kullanıcıları Esra Bilgiç için doğal güzel diyerek yaş aldıkça yüzünde değişim olduğuna yüzünün oturduğuna dikkat çekti. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise, ünlü isim için estetik güzeli vb. yorumlarda bulundu.

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