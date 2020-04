Esra Balamir'den kötü haber geldi! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Wuhan'dan tüm dünyaya birkaç ay içerisinde yayılan ve hayatı olumsuz etkileyen corona virüs salgını on binlerce can aldı ve her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Son olarak Demet Akalın'a yakınlığıyla bilinen Esra Balamir'in arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı.