Esra Balamir'den kötü haber geldi! Koronavirüs testi pozitif çıktı
Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıkan Esra Balamir'den kötü haber geldi. Kendisine de test yapıldığını söyleyen Balamir, üzücü haberi sevenlerine duyurdu.
Wuhan'dan tüm dünyaya birkaç ay içerisinde yayılan ve hayatı olumsuz etkileyen corona virüs salgını on binlerce can aldı ve her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Son olarak Demet Akalın'a yakınlığıyla bilinen Esra Balamir'in arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Aynı evde yaşadığı erkek arkadaşının testinin pozitif çıktığı öğrenilen Esra Balamir'den de kötü haber geldi. Balamir'in yaptırdığı test sonuçları pozitif çıktı ve corona virüse yakalanmış oldu. Snob Magazin’e konuşan ve tedavisinin evinde devam ettiğini söyleyen Balamir, “Tedavi oluyorum. Eve ilaç getiriyorlar” dedi.
Balamir kendi evine geçmeden önce bir süre yakın arkadaşı olduğu Demet Akalın'ın evinde kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde konuşan Balamir, “Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Esra Balamir Kimdir?
Esra Balamir, 7 Eylül 1975 tarihinde Adana‘da doğmuştur. Esas adı Esra Balamaz’dır. Rana Balamaz adında bir ablası vardır. Annesinin adı Nalan Özılgaz’dır.