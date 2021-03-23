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'Eşofmandan sıkıldım' diyen Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

'Eşofmandan sıkıldım' diyen Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Kefaret dizisi başrol oyuncularından Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Yeşilçay'a takipçilerinden beğeni yağdı.

'Eşofmandan sıkıldım' diyen Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

FOX TV'de yayınlanan Kefalet dizisinde Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Kökenli gibi isimlerle başrolleri paylaşan Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla dikkat çekti.

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'Eşofmandan sıkıldım' diyen Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

44 yaşındaki başarılı oyuncu, "Eşofmandan, eşortmandan, aşortmandan sıkıldım... Yabancılar anlamayacak" diyerek siyah yırtmaç detaylı elbisesiyle poz verdi. 

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'Eşofmandan sıkıldım' diyen Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Güzelliğiyle her daim beğeni toplayan oyuncunun, dağınık toplanan saçları doğal makyajı ve turuncu taşlı küpeleri göz kamaştırdı.

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'Eşofmandan sıkıldım' diyen Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Yeşilçay'ın bu paylaşımı takipçilerinden 100 binin üzerinde beğeni alırken ünlü isimlerden de yorum aldı.

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