Esmer seviyorum diyen Ekin Mert Daymaz'ın yeni gözbebeği kim çıktı!
2014 yılında modelliği bırakıp, kariyerine oyuncu olarak devam eden, Ekin Mert Daymaz Asmalımescit'te esmer bir güzelle objektiflere takıldı! Gizemli arkadaşı için ise bakın ne dedi!
2014 yılında Best Of Model yarışmasında 3. olduktan sonra, kariyerine oyuncu olarak devam eden Ekin Mert Daymaz Asmalımescit'te Klein Garten adlı mekandan çıkarken, esmer bir güzelle görüntülendi!
Son olarak "Her şeye Rağmen" adlı filmde rol alan Ekin Mert Daymaz, aşk hayatına hız kesmeden devam ediyor!
Geçtiğimiz günlerde "Ben esmer beğeniyorum, genelde sarışınlar denk geliyor" diyen Daymaz, aradığı aşkı Brezilya'da buldu.
Mekan çıkışı objektiflere takılan yakışıklı oyuncu Daymaz " Hanımefendi benim misafirim, Brezilya'dan geldi, İstanbul'u gezdireceğim" dedi.