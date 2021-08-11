Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya hayatını kaybetti
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Türk sinemasının usta oyuncusu Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcısı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu.
Bahadır Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.
Uğurlar olsun canımın içi
Oyuncu Oktay Kaynarca, Toziya'nın vefa haberini aldıktan sonra Instagram hesabından duygularını paylaştı. Kaynarca, "Sınanıyormuyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın.. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik …..Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon diziden ayrılmıştı
Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.