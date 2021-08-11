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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya hayatını kaybetti

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya hayatını kaybetti

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Türk sinemasının usta oyuncusu Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcısı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu.

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya hayatını kaybetti

Bahadır Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya hayatını kaybetti

Uğurlar olsun canımın içi

Oyuncu Oktay Kaynarca, Toziya'nın vefa haberini aldıktan sonra Instagram hesabından duygularını paylaştı. Kaynarca, "Sınanıyormuyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın.. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik …..Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya hayatını kaybetti

Geçen sezon diziden ayrılmıştı

Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.

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