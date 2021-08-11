Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya hayatını kaybetti

Uğurlar olsun canımın içi

Oyuncu Oktay Kaynarca, Toziya'nın vefa haberini aldıktan sonra Instagram hesabından duygularını paylaştı. Kaynarca, "Sınanıyormuyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın.. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik …..Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.