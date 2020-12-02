Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Payitaht Abdülhamid'e bomba transfer

Geçtiğimiz hafta Vildan Atasever Payitaht Abdülhamid dizisine Saliha Sultan karakteri ile katılmıştı. Payitaht Abdülhamid Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından birisini de kadrosuna dahil etti.