Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş ayrılık! EDHO'ya böyle veda etti

ATV ekranlarının en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oyuncu hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Naz Elmas'ın diziye veda etmesinin ardından Deniz Çakır'ın döneceği iddiası ortalığı karıştırmıştı ki izleyici hüsrana uğramıştı. Dizideki kadın oyuncu eksikliği Sanem Çelik'in dahil olmasıyla giderilmişti.