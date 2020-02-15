Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'a engel oldu

ATV ekranlarında yayımlanan, reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hız kesmeden devam ediyor. Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, başrolünde Oktay Kaynarca'nın rol aldığı dizi EDHO, iki yakın dostun yeni projesine engel oldu.