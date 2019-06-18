Eskişehir'de toz bulutuyla geldiği sanılıyor mahalleli evlerini boşalttı

Uykularını helak ediyorlar: Muhtar Açıkgöz, "Yaklaşık 10 gündür böcek sıkıntısı yaşıyoruz. Yeşiltepe Mahallemizi tamamen saracak diye endişe ediyorum. Tepebaşı Belediyesi düzenli ilaçlama çalışması yaptı ama önüne geçemedik. Vatandaşlarımız evlerine giren böcekler nedeniyle terk etmek zorunda kaldı. Evlerin içlerine kadar böcekler girmeye başladı. Uykularını helak ediyorlar, çocuklarımız var. Mahallemizde kanser hastası insanlarımız var. İlaçlamayı yaparken de bunlara dikkat ediyoruz. Ama çözüm istiyoruz, vatandaşlarımız evlerini bu nedenle terk etmemeliler. Genellikle mahallenin tarım arazilerine daha yakın olan sokaklarında böcek var. Muhtemelen topraktan geliyor diye düşünüyoruz. Çünkü üreme alanı toprak, mahallenin merkezine doğru yayılmaya başladılar" dedi.