Eskişehir'de ticari araç ile kamyonet çarpıştı 2 ölü 2 yaralı
ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.
ESKİŞEHİR'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre kaza, Eskişehir-Seyitgazi karayolu Taşlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
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Arif Çakır idaresindeki 26 RY 954 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir istikametinden Seyitgazi'ye doğru seyir halindeyken Taşlık Mahallesi üzerinde Seyitgazi yönünden gelen İsmail D.'nin kullandığı 23 DV 693 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
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Kazada hafif ticari araçta bulunan Arif Çakır ile eşi Sevim Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.
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