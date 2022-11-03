Eskişehir'de polise ateş edip kaçtı: Özel harekat nefes kesen operasyonla kıskıvrak yakaladı!
ESKİŞEHİR’de kendisini takip eden polisleri fark ettikten sonra üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçan cezaevi firarisi Umut K., saklandığı eve Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolleri yapılan firari gazetecilerin “Polise neden ateş ettin” sorusuna “Polis olduğunu bilmiyordum” diyerek cevap verdi.
Bugün öğle saatlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle takibe alınan Umut K., yanında taşıdığı silahla ateş ederek kaçtı. Polis ekiplerine ateş ettikten sonra kaçan şüpheli, Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak’ta bulunan bir apartmandaki yakınına ait eve saklandı.
Bölgede arama yaparak şüphelinin saklandığı yeri tespit eden ekipler, silahlı saldırganın yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat Polislerinin eve düzenlediği baskın sonucu şüpheli yakalandı.
“Polis olduğunu bilmiyordum”
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan Umut K., sağlık kontrolleri yapılmak üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Gazetecilerin “Polise neden ateş ettin” sorusuna “Polis olduğunu bilmiyordum” diyerek cevap veren şüpheli, emniyete götürüldü.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı
Şüphelinin saklandığı tespit edilen Saygın Sokak’ta polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.