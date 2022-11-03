Eskişehir'de polise ateş edip kaçtı: Özel harekat nefes kesen operasyonla kıskıvrak yakaladı!

“Polis olduğunu bilmiyordum”

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan Umut K., sağlık kontrolleri yapılmak üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Gazetecilerin “Polise neden ateş ettin” sorusuna “Polis olduğunu bilmiyordum” diyerek cevap veren şüpheli, emniyete götürüldü.