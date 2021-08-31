Eskişehir'de özel olarak üretildi Türkiye'de tek! Özelliği duyan inanamadı
Türkiye’de ilk defa tasarlanarak Eskişehir’de üretilen araç Abu Dabi’deki The National Aquarium’da ziyaretçileriyle buluşmak için gün sayıyor.
Eskişehir’de akvaryum ve hayvanat bahçesi dekorasyonlarında kullanılan ürünler tasarlayan bir firma, 1969 model Vosvos marka otomobili akvaryuma çevirerek farklı bir tasarıma imza attı.
Türkiye’de ilk defa üretilen “Vosvos Akvaryum”, dünyanın en büyük akvaryumlarından biri olarak bilinen ve Abu Dabi’de bulunan The National Aquarium’da sergilenmek üzere tasarlandı.
Aracın iç aksesuarları, camları ve elektronik sistemleri suya dayanaklı şekilde hazırlanıp test edilerek birleştirildi.
Yaklaşık 3 aylık uğraş sonucunda hazırlanan ilginç akvaryum, ortalama 1 buçuk ton metreküp su kapasitesiyle farklı tür balıklara ev sahipliği yapıyor.