Eskişehir'de koronavirüs riski arttı HES uygulamasındaki harita kırmızıyla kaplandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini ifade ederek, İstanbul başta olmak üzere, 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görüldüğünü ifade etti.