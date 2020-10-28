Eskişehir'de koronavirüs riski arttı HES uygulamasındaki harita kırmızıyla kaplandı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı en çok yükselen kentler arasında saydığı Eskişehir’de, koronavirüs artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Kentin tamamı, son 15 günde HES risk haritasında ‘yüksek risk’ anlamında gelen ‘kırmızı’ renge boyandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini ifade ederek, İstanbul başta olmak üzere, 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görüldüğünü ifade etti.
“Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım”: Koca, “Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım” mesajı verdi. Bakan Koca’nın koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında gösterdiği Eskişehir’de, tedbirlere uyulmaması endişe yarattı.
200 kişi hayatını kaybetti: Mart ayından bu yana 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir’de, 5 bin 200 pozitif vakanın ise evlerinde tedavi gördüğü ifade edildi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Yunus Emre Devlet, Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin pandemi servislerinde ise yaklaşık 550 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Eskişehir kırmızıya boyandı: Eskişehir’deki koronavirüs vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasına da yansıdı. Eskişehir’in risk haritası son 15 günde kentin neredeyse tamamında ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renge boyandı.