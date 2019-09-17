Eskişehir'de gizemli meyve! Adını bilen kimse yok ama tadı muazzam

Kasım sonuna kadar oluyor: Ağırlığı 1 kiloyu geçen meyvenin daha da büyüyeceğini belirten Necmettin Bor, meyvenin mayhoş bir tadının olduğunu ifade etti. Bor, meyvenin kasım ayının sonuna kadar olacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi: