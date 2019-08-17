Eskişehir'de akıl almaz olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip suni gölete attı

Gülşah A.'nın Eskişehir'e çalışmak için geldiği ve psikolojik sorunları olduğu belirlendi. Eşiyle sorunları olduğunu iddia eden Gülşah A., oğlunu "Cennete gitsin" deyip suya bıraktığını ardından da kendisinin atladığını söyledi.