Eskişehir'de 7 katlı bina alevlere teslim oldu: Bayram ziyareti olası faciayı önledi!
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Eskişehir’de meyve kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangında manav ve üzerindeki 7 katlı bina ağır hasar aldı. Olayda manav sahibi dumandan etkilenirken, bina sakinlerinin bayram ziyaretinde olması olası bir felaketin önüne geçti.
Olay, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın altında bulunan manav dükkanında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, manavın yanında bulunan meyve kasaları henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu.
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Alevlerin büyümesiyle, yangın dükkanı ve üzerindeki 7 katlı apartmanı sardı. Yangını gören mahalleli itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
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Alevlerin teslim olduğu cephede bulunan dairelerde oturan vatandaşların bayram ziyareti nedeniyle binada olmadığı öğrenildi.
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