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Eskişehir'de 7 katlı bina alevlere teslim oldu: Bayram ziyareti olası faciayı önledi!

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Eskişehir'de 7 katlı bina alevlere teslim oldu: Bayram ziyareti olası faciayı önledi!

Eskişehir’de meyve kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangında manav ve üzerindeki 7 katlı bina ağır hasar aldı. Olayda manav sahibi dumandan etkilenirken, bina sakinlerinin bayram ziyaretinde olması olası bir felaketin önüne geçti.

Eskişehir'de 7 katlı bina alevlere teslim oldu: Bayram ziyareti olası faciayı önledi!

Olay, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın altında bulunan manav dükkanında meydana geldi.

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Eskişehir'de 7 katlı bina alevlere teslim oldu: Bayram ziyareti olası faciayı önledi!

Edinilen bilgiye göre, manavın yanında bulunan meyve kasaları henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu.

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Eskişehir'de 7 katlı bina alevlere teslim oldu: Bayram ziyareti olası faciayı önledi!

 Alevlerin büyümesiyle, yangın dükkanı ve üzerindeki 7 katlı apartmanı sardı. Yangını gören mahalleli itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 

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Eskişehir'de 7 katlı bina alevlere teslim oldu: Bayram ziyareti olası faciayı önledi!

Alevlerin teslim olduğu cephede bulunan dairelerde oturan vatandaşların bayram ziyareti nedeniyle binada olmadığı öğrenildi.

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