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Eski koca dehşeti! Defalarca tehdit etti sonra da gelip katletti

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Eski koca dehşeti! Defalarca tehdit etti sonra da gelip katletti

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde eski eşine kurşun yağdıran şahıs kayıplara karıştı. Boynuna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybeden kadının defalarca tehdit aldığı öğrenildi.

Eski koca dehşeti! Defalarca tehdit etti sonra da gelip katletti

Kocaeli'de kadın cinayeti. Olay, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay D. (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay D., Ş.A.’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı.

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Eski koca dehşeti! Defalarca tehdit etti sonra da gelip katletti

İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Ş.A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. 

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Eski koca dehşeti! Defalarca tehdit etti sonra da gelip katletti

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Eski koca dehşeti! Defalarca tehdit etti sonra da gelip katletti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Tülay D. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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