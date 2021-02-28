Eski halini paylaştı gören şaştı kaldı! Tarkan: İnşallah yakındır

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle evde kendisini önlem amaçlı karantinaya alan ünlü şarkıcı Tarkan, bu süreçte sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. Uzun süredir eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da olan Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.