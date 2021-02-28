Eski halini paylaştı gören şaştı kaldı! Tarkan: İnşallah yakındır
48 yaşındaki Türkiye'nin mega starı Tarkan salgın döneminde Instagram'ın aktif kullanıcıları arasında oldu. Paylaştığı son fotoğrafla Tarkan hayranlarını şaşırttı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle evde kendisini önlem amaçlı karantinaya alan ünlü şarkıcı Tarkan, bu süreçte sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. Uzun süredir eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da olan Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Megastar, havuz kenarında güneşlenirken çekilen eski bir karesini yayınladı.
Yazı özlediğini ifade eden Tarkan, gönderisine, "Tenimde güneşin sıcağını, kumsalı, denizi, yüzmeyi... Pandeminin paranoyası olmadan tatil yapmayı... Ah ah, inşallah yakındır o günler" notunu düştü.
Şarkıcının gönderisi 181 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Hayranları mega starın eski halini görünce şaşırdılar.