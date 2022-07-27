Eski halinden eser yok! Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2020 finalisti iddialı ve başarılı yarışmacı Barbaros Yoloğlu yeteneği ve yaptıkları ile adından sık sık söz ettiriyordu. Yarışmadan sonra aldığı kilolarla dikkat çeken Yoloğlu rejime girdi. Hırs yapan yarışmacı sporla birlikte 100 günde vücudunu forma soktu. Yoloğlu değişimi ile görenleri şok etti.