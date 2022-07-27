Eski halinden eser yok! Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı
MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu değişimi ile herkesi şok etti. Yarışmadan sonra aldığı kilolarla dikkat çeken yarışmacı rejime girdi. Kendisini spora veren yarışmacı 100 gün içerisindeki değişimini hayranlarıyla sosyal medya hesabınan paylaştı.
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2020 finalisti iddialı ve başarılı yarışmacı Barbaros Yoloğlu yeteneği ve yaptıkları ile adından sık sık söz ettiriyordu. Yarışmadan sonra aldığı kilolarla dikkat çeken Yoloğlu rejime girdi. Hırs yapan yarışmacı sporla birlikte 100 günde vücudunu forma soktu. Yoloğlu değişimi ile görenleri şok etti.
TV8'de yayınlanan MasterChef 2020 yarışmasında Serhat Doğramacı ile finale kalan başarılı yarışmacı Barbaros Yoloğlu şampiyon olamamıştı.
İddialı sözleri ve yemekleriyle adından sık sık söz ettiren, şeflerin de takdirini kazanan Yoloğlu yarışmanın gözde isimlerinden olmuştu.
MasterChef'in ardından hayallerinin peşinden giden Yoloğlu, mutfaktan hiç kopmadı. Sosyal medyayı oldukça sık kullanan fenomen şef yarışmacı sonrası aldığı kilolarla takipçilerinin dikkatini çekmişti.