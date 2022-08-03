Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı

2012 yılında evlenen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu 20 aylık evliliklerinin ardından ayrılmışlardı. İkili Cem Yılmaz'ın mahkeme kararıyla 10 bin dolarlık nafakayı 70 bin TL düşürmesi yüzünden davalık oldu. Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı.