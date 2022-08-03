BIST 2.676
DOLAR 17,96
EURO 18,29
ALTIN 1.019,07

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu nafaka yüzünden davalık oldular. Bir erkek çocukları bulunan çiftten Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ın nafakayı eksik yatırması üzerine eski eşini icraya verdi.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı

2012 yılında evlenen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu 20 aylık evliliklerinin ardından ayrılmışlardı. İkili Cem Yılmaz'ın mahkeme kararıyla 10 bin dolarlık nafakayı 70 bin TL  düşürmesi yüzünden davalık oldu. Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı.

110
Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile aşklarını evlilikle taçlandırmışlardı. Ünlü çiftin evlilikten Kemal adından bir çocukları olmuştu.

210
Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı

20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitiren ünlü çiftten Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

310
Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı

Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

410