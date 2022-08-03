Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu nafaka yüzünden davalık oldular. Bir erkek çocukları bulunan çiftten Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ın nafakayı eksik yatırması üzerine eski eşini icraya verdi.
2012 yılında evlenen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu 20 aylık evliliklerinin ardından ayrılmışlardı. İkili Cem Yılmaz'ın mahkeme kararıyla 10 bin dolarlık nafakayı 70 bin TL düşürmesi yüzünden davalık oldu. Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verince ortalık karıştı.
Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile aşklarını evlilikle taçlandırmışlardı. Ünlü çiftin evlilikten Kemal adından bir çocukları olmuştu.
20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitiren ünlü çiftten Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.
Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.