Eşinin kendisini aldattığını Google Haritalar’da gördü! İşte ihaneti ifşa eden fotoğraflar

Peru'nun başkenti Lima'da yaşanan bir olay duyanları şaşkına çevirdi. Gizli iş çevirenler genelde sadakatsizliklerini gizlemek için çok uğraşırlar. Ancak aldatan eşlerin romantik buluşmalarına giderken asla akıllarına gelmeyecek bir şey daha var. Google Haritalar ve Google Street View’un her şeyi gören gözleri…