Eşini öpücüklere boğdu! Acun Ilıcalı'nın Survivor partneri Sakis Türkiye tatilinde
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Acun Ilıcalı'nın sunucu partneri olarak karşımıza çıkan Sakis Tanimanidis, tatiline eşi Christina Bompa ile birlikte Kapadokya'da devam ediyor.
Eğlenceli kişiliği ile Survivor'ın ardından binlerce Türk hayranı kazanan Sakis Tanimanidis, sosyal medyadan tatil pozlarını yayınlıyor. Tatil için Türkiye'yi seçen Sakis, eşi Christina Bompa ile romantik paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.
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50'den fazla ülke gezen Sakis Tanimanidis'in eşi ile birlikte Türkiye tatilinden paylaşımları, Türk hayranları tarafından da beğeni yağmuruna tutuluyor. Peki Survivor ile hayatımıza giren Sakis kimdir?
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Sakis Tanimanidis kimdir?
Sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın Yunanistan versiyonu olarak anılan Sakis Tanimanidis 30 Nisan 1981'de Selanik'te dünyaya geldi.
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36 yaşındaki Sakis Tanimanidis TV sunuculuğunun yanı sıra bazı programların yapımcılığını üstlenmiş bir isim.
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